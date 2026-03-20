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POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 59-Jähriger aus Hannover-Davenstedt vermisst

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 59-Jähriger aus Hannover-Davenstedt vermisst
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Hannover (ots)

Die Polizei Hannover sucht seit Donnerstag, 19.03.2026, nach dem 59 Jahre alten Leo K. aus Hannover-Davenstedt. Der Vermisste verließ am Donnerstag, gegen 04:00 Uhr, sein Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe und hat Fotos des Gesuchten veröffentlicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer meldeten Angehörige den Mann als vermisst, da er nicht mehr erreichbar war und nicht nach Hause zurückgekehrt ist.

Der Vermisste leidet den Angaben zufolge unter gesundheitlichen Einschränkungen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mit einem Mantrailer (Personensuchhund), führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Leo K. ist ca. 1.78 Meter groß und von kräftiger Statur. Auffallend sind sein unbeweglicher rechter Arm und sein humpelnder Gang. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer blauen Jacke, einer hellen Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-3920 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Bei einer akuten Sichtung wählen Sie bitte den Notruf 110./ pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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