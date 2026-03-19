Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sehnde: 22-Jähriger in Wohnung angegriffen - Tatverdächtiger festgenommen

Hannover (ots)

Am Donnerstagmorgen, 30.10.2025, ist ein 22-Jähriger in einer Wohnung in Sehnde durch mehrere Personen angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Das Amtsgericht Hildesheim ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Kriminalinspektion Hannover (gehört zum Zentralen Kriminaldienstes Hannover) drangen gegen 04:00 Uhr mindestens fünf Personen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Sehnde ein. Dort griffen sie gezielt den 22-Jährigen an. Die Angreifer schlugen und stachen mit Schlagwerkzeugen und Messern auf den Mann ein und fügten ihm eine potentiell lebensbedrohliche Verletzung zu, bevor sie in unbekannte Richtung flohen.

Der Angegriffene wählte selbst den Notruf. Rettungskräfte behandelten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach medizinischer Einschätzung nicht. Ein mutmaßlich bei der Tat genutztes Messer wurde am Tatort sichergestellt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Festnahme der Täter.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim bewertet den Angriff als versuchten Totschlag. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise auf einen mutmaßlichen Haupttäter. Um diese Ermittlungen nicht zu gefährden wurde zunächst nicht öffentlich über den Fall berichtet.

Die Zentrale Kriminalinspektion Hannover identifizierte einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen, der nach der Tat nach Belgien geflohen war und dort lebt. Zur Ergreifung des Mannes wurde ein Europäischer Haftbefehlt beantragt und erlassen. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen am 12.03.2026 an einer Kontaktanschrift in Gehrden fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim ordnete das Amtsgericht Hildesheim die Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten sowie zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat dauern an. /ms, nash

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