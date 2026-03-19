Polizeidirektion Hannover

POL-H: Trickbetrug mittels mobiler Zahlungsfunktion - 62-Jähriger um mehrere hundert Euro gebracht

Hannover (ots)

Ein 62 Jahre alter Mann ist am Samstag, 14.03.2026, in Hannover-Misburg vor einem Supermarkt um mehrere hundert Euro betrogen geworden. Ein bislang unbekannter Täter erschlich sich unter dem Vorwand einer Spendensammlung das Vertrauen des Mannes und veranlasste eine deutlich höhere Abbuchung als vereinbart. Die Polizei Hannover bittet um Hinweise und gibt Präventionstipps.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover hielt sich der Geschädigte gegen 08:50 Uhr nach einem Einkauf vor einem Supermarkt in der Anderter Straße im hannoverschen Stadtteil Misburg auf. Im Außenbereich vor dem Geschäft sprach ihn ein unbekannter Mann an und gab an, Spenden für ein Kommunikationsbüro für körperlich beeinträchtigte Personen zu sammeln.

Der 62-Jährige erklärte sich bereit zu helfen, unterschrieb eine vorgelegte Liste und wollte dem Mann eine niedrige zweistellige Summe in bar übergeben. Der Unbekannte lehnte dies jedoch ab und gab an, ausschließlich bargeldlose Zahlungen per Überweisung anzunehmen. In der Folge nutzte der Täter sein eigenes Mobiltelefon, gab dort einen vermeintlichen Betrag ein und forderte den Geschädigten auf, seine Debitkarte an das Gerät zu halten und die PIN einzugeben.

Nachdem der Mann den Bezahlvorgang abgeschlossen hatte, entfernte sich der Täter in Richtung Meyers Garten. Erst im Nachhinein stellte der Geschädigte bei der Überprüfung seines Onlinebankings fest, dass nicht der ursprünglich vereinbarte Betrag, sondern fast 1000 Euro von seinem Konto abgebucht worden waren.

Die Zahlung wurde über einen bargeldlosen Zahlungsdienstleister abgewickelt. Dieser bietet unter anderem die Möglichkeit, kontaktlose Zahlungen direkt über mobile Endgeräte durchzuführen. Der unbekannte Mann wird als etwa 175 bis 180 cm groß und zwischen 45 und 50 Jahre alt beschrieben. Er war von korpulenter Statur und hatte dunkle, mittellange Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er vollständig dunkle Kleidung.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2515 zu melden.

Präventionstipp der Polizei:

Die Polizei weist darauf hin, dass Spenden grundsätzlich sinnvoll und unterstützenswert sind. Dennoch sollten Bürgerinnen und Bürger bei bargeldlosen Zahlungen besondere Vorsicht walten lassen. Kontrollieren Sie vor der Eingabe Ihrer PIN stets den angezeigten Betrag und warten Sie den vollständigen Buchungsvorgang ab. Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen und geben Sie Ihre PIN ausschließlich ein, wenn Sie sich sicher sind, dass der angezeigte Betrag korrekt ist./ pol, ms

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