Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 31-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Der seit Mittwoch, 11.03.2026, mit Fotos öffentlich gesuchte 31-Jährige aus Garbsen ist wohlbehalten in Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) angetroffen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielten Polizeikräfte am 18.03.2026 gegen 19:15 Uhr einen Hinweis, dass sich der Vermisste in Coesfeld aufhalten würde. Sofort entsandte Kräfte trafen den Mann wohlbehalten an.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe. Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /nash

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