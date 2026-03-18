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POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 13-Jährige aus Hannover-Nordstadt vermisst - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Amina L. geben?

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Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt sucht seit Mittwoch, 18.03.2026, mit einem Foto nach einer 13-Jährigen. Sie verließ zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr ihr Zuhause in der Schulenburger Landstraße in unbekannte Richtung. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Der Polizei liegen Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung des Mädchens vor. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Die Vermisste ist 1,53 Meter groß, hat braune schulterlange Haare, künstliche Wimpern und ein Nasenpiercing. Am Mundwinkel hat sie einen auffälligen Hautfleck. Sie schminkt sich teilweise stark und sieht aus wie eine 16- bzw. 17-Jährige.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Amina L. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3115 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Bei einer akuten Sichtung wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. /nash, ms

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