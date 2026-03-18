Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 13-Jährige wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Fotos der seit dem 18.03.2026 vermissten 13-Jährigen aus der Nordstadt in Hannover konnte sie von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisste meldete sich gegen 16:30 Uhr selbstständig bei ihrer Familie. Gemeinsam mit ihrer Erziehungsberechtigten suchte sie anschließend die Polizei auf.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe. Die Fotos aus der Ursprungsmeldung mussten aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. / nash

Die Ursprungsmeldung ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6238520

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