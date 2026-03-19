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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Calenberger Neustadt: Radfahrerin flüchtet nach Zusammenstoß am Emma-Frede-Weg - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Am 18.03.2026 hat eine bislang unbekannte Radfahrerin beim Überholen einer Joggerin einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer verursacht. Der 62-jährige Mann wurde leicht verletzt. Die Verursacherin flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Verkehrsunfalldienst Hannover bittet Zeugen, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 62-jähriger Radfahrer gegen 19:10 Uhr auf dem Emma-Frede-Weg aus Richtung Weddigenufer kommend in Richtung Peter-Fechter-Ufer unterwegs. Kurz vor der Unterführung der Spinnereibrücke kam ihm eine Joggerin entgegen. Hinter der Joggerin fuhr eine bislang unbekannte Radfahrerin. Sie scherte plötzlich nach links aus, um die Joggerin zu überholen, und geriet dabei unmittelbar in den Fahrweg des 62-Jährigen. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Radfahrenden zu Fall kamen. Der 62-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Nachdem der Verletzte angekündigt hatte, die Polizei zu verständigen, entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt vom Unfallort. Die flüchtige Frau wird als circa 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Sie hatte halblange Haare, trug eine Brille und war zum Unfallzeitpunkt mit einer pastellfarbenen Jacke bekleidet. Sie war auf einem einfachen Damenrad unterwegs und wurde von einem bislang nicht näher beschriebenen Mann begleitet, der eine Bierflasche in der Hand hielt. Da die Gesuchte ihr Fahrrad nach dem Sturz zunächst trug oder schob, geht die Polizei davon aus, dass das Rad bei der Kollision beschädigt wurde.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Angaben zur beteiligten Radfahrerin oder ihrem Begleiter machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. / nash, ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Natalia Shapovalova
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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