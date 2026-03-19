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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei und ADAC bieten Pedelec-Kurse für Seniorinnen und Senioren an

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover bietet gemeinsam mit dem ADAC erneut Kurse unter dem Motto "Pedelec fahren - aber sicher" an. Die Veranstaltungen richten sich insbesondere an Seniorinnen und Senioren und sollen die sichere Teilnahme am Straßenverkehr fördern. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die Kurse finden im Fahrsicherheitszentrum des ADAC in Laatzen (Hermann-Fulle-Straße 10, 30880 Laatzen) statt und werden an mehreren Terminen angeboten. Geplant sind Veranstaltungen am 31.03.2026, 09.04.2026 sowie 03.06.2026. Beginn ist jeweils um 10:00 Uhr, die Dauer beträgt etwa vier Stunden.

Im Rahmen der Schulungen vermitteln Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei gemeinsam mit Fachpersonal des ADAC praktische und theoretische Inhalte rund um den sicheren Umgang mit dem Pedelec. Ziel ist es, insbesondere älteren Verkehrsteilnehmenden mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu geben und Unfallrisiken zu reduzieren.

Die Teilnahme an den Kursen ist kostenfrei. Voraussetzung ist die Nutzung eines eigenen Pedelecs sowie das Tragen eines Fahrradhelms. Die Teilnahme erfolgt in eigener Verantwortung.

Interessierte können sich telefonisch unter 0511 109-2583 oder 0511 109-2585 anmelden. Alternativ ist eine Anmeldung per E-Mail an praevention@pi-hannover.polizei.niedersachsen.de möglich. /ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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