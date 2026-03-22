Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Verletzte Person im Bus nach Gefahrenbremsung - Wer kann Hinweise zu einem silbernen Kleinwagen geben?

Hannover (ots)

Bereits am Donnerstagvormittag, 19.03.2026, hat sich im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße ein Unfall ereignet. Infolge einer Gefahrenbremsung eines Linienbusses ist eine Frau im Bus leicht verletzt worden. Der mutmaßlich beteiligte Pkw entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein Linienbus der Linie 700 gegen 11:17 Uhr die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Unmittelbar vor der Einmündung zur Rosenstraße bremste ein vor dem Bus fahrender Pkw plötzlich und stark ab. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein.

Infolge dieser Bremsung stürzte ein weiblicher Fahrgast im Bus und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 55-jährige Verletzte wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Der bislang unbekannte Fahrer oder die Fahrerin des beteiligten Pkw - beschrieben als silberner Kleinwagen - setzte die Fahrt fort und entfernte sich vermutlich ohne Kenntnis des Geschehens vom Unfallort.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden./ pol

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