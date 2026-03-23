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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 59-Jähriger aus Hannover-Davenstedt wohlbehalten zurückgekehrt

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat seit dem 19.03.2026 nach einem vermissten 59-Jährigen aus Hannover-Davenstedt gesucht und dazu ein Foto des Mannes veröffentlicht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6240097)

Der Mann ist mittlerweile wohlbehalten zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben. /ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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