Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 59-Jähriger aus Hannover-Davenstedt wohlbehalten zurückgekehrt

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat seit dem 19.03.2026 nach einem vermissten 59-Jährigen aus Hannover-Davenstedt gesucht und dazu ein Foto des Mannes veröffentlicht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6240097)

Der Mann ist mittlerweile wohlbehalten zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben. /ms

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