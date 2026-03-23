POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 59-Jähriger aus Hannover-Davenstedt wohlbehalten zurückgekehrt
Hannover (ots)
Die Polizei Hannover hat seit dem 19.03.2026 nach einem vermissten 59-Jährigen aus Hannover-Davenstedt gesucht und dazu ein Foto des Mannes veröffentlicht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6240097)
Der Mann ist mittlerweile wohlbehalten zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt.
Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben. /ms
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Marcus Schmieder
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