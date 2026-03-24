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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu Tötungsdelikt in Barsinghausen in U-Haft

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Der 49-jährige Mann, der dringend verdächtigt wird am 23.03.2026 seine Partnerin tödlich und seine Tochter lebensgefährlich verletzt zu haben wurde am Dienstagmittag, 24.03.2026 einem Haftrichter vorgeführt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6241576).

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover ordnete das Amtsgericht Wennigsen Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen hinsichtlich des Tatmotives und des Tatablaufs dauern weiterhin an. Der Gesundheitszustand der lebensgefährlich verletzten 13-Jährigen ist bislang unverändert. / pol, ram

Rückfragen bitte an:

Erster Staatsanwalt Oliver Eisenhauer
Tel.: 0511 347-5135
Mobil: 0172 1533574
Fax: 0511 347-5308
E-Mail: STH-B-Pressestelle@justiz.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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