HZA-HST: Stralsunder Zoll findet 300 Gramm Kokain./. Steueraufsichtsmaßnahme führt in Schwerin zu einem besonderen Fund

Stralsund (ots)

300 Gramm Kokain fanden Beamte des Zolls in den Abendstunden des 24.09.2025 im Rahmen einer Steueraufsichtsmaßnahme in einer gastronomischen Einrichtung in Schwerin.

Ein Päckchen, welches in Aluminiumfolie verpackt und mit Klebeband umwickelt im Hohlraum einer Sitzecke des gastronomischen Betriebes gefunden wurde, erregte während der Kontrolle die Aufmerksamkeit der Zöllner. Mithilfe eines sogenannten DrugWipe-Tests wurde die in dem Päckchen enthaltene Substanz positiv auf Kokain getestet.

Da der Hohlraum der Sitzecke bereits zu Beginn der Kontrollmaßnahme geprüft worden war und kein Päckchen festgestellt wurde, liegt die Vermutung nahe, dass das Kokain während der Kontrollmaßnahme dort abgelegt wurde. Von wem ist nicht bekannt, da sich zum fraglichen Zeitpunkt mehrere Personen in den Räumlichkeiten aufhielten.

Aufgrund der fehlenden Zuständigkeit wurden Einsatzkräfte der Kriminalpolizeiinspektion und der Polizeiinspektion Schwerin hinzugezogen, welche nun die weiteren Ermittlungen führen. Sabine Mattil, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Stralsund: "Der Straßenverkaufswert des sichergestellten Kokains liegt bei etwa 25.000 Euro. Die Kollegen haben hier bewiesen, dass es sich lohnt, auch ein zweites Mal hinzuschauen."

