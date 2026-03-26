Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste 36-Jährige aus Hannover-Döhren ist wieder da - Frau meldete sich in Bremen

Hannover (ots)

Eine seit Mittwoch, 25.03.2026, vermisste 36-Jährige aus Hannover-Döhren ist wieder da. Die Frau hielt sich in Bremen auf und meldete sich dort bei einer Beratungsstelle. Sie war körperlich unversehrt. Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche.

Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

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