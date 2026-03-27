PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 25-Jähriger nach Messerangriff im Hauptbahnhof Hannover in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Der 25-jährige Mann, der dringend verdächtigt wird, am 26.03.2026 im Hauptbahnhof Hannover einen 30-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6244416), wurde am Freitag, 27.03.2026, einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover ordnete das zuständige Amtsgericht Hannover Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. /trim

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hannover
Erster Staatsanwalt Oliver Eisenhauer
Tel.: 0511 347-5135
Mobil: 0172 1533574
Fax: 0511 347-5308
E-Mail: STH-B-Pressestelle@justiz.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren