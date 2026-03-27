Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 25-Jähriger nach Messerangriff im Hauptbahnhof Hannover in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Der 25-jährige Mann, der dringend verdächtigt wird, am 26.03.2026 im Hauptbahnhof Hannover einen 30-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6244416), wurde am Freitag, 27.03.2026, einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover ordnete das zuständige Amtsgericht Hannover Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. /trim

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