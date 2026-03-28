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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 68-Jähriger aus Hannover tot aufgefunden - Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Hannover (ots)

Ein seit Montag, 02.02.2026, per Öffentlichkeitsfahndung gesuchter 68-Jähriger aus Hannover ist tot. Der Mann wurde am Samstag, 28.03.2026, leblos aufgefunden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes dauern an.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /trim

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0151 51760371 (Rückfragen bis 16:30 Uhr möglich)
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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