POL-H: Nachtragsmeldung: 68-Jähriger aus Hannover tot aufgefunden - Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung
Hannover (ots)
Ein seit Montag, 02.02.2026, per Öffentlichkeitsfahndung gesuchter 68-Jähriger aus Hannover ist tot. Der Mann wurde am Samstag, 28.03.2026, leblos aufgefunden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes dauern an.
Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /trim
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