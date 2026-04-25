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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Diebstahl von Fahrrädern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Freitag, 24.04.2026, 17:00 Uhr, bis Samstag, 25.04.2026, 08:45 Uhr, wurden in Teningen, Albrecht-Dürer-Straße, zwei Fahrräder aus einer ordnungsgemäß verschlossenen Garage entwendet.

Bei den beiden Fahrrädern handelt es sich jeweils um ein älteres eBike mit folgender Beschreibung:

1.	Herren-Trekkingrad, Marke Kalkhoff, Farbe Schwarz/Rot
2.	Damen-Trekkingrad, Marke Kalkhoff, Farbe Weiß/Rot/Pink

Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Durch den oder die Täter wurde an der Tatörtlichkeit ein anderes -vermutlich ebenfalls entwendetes Fahrrad- mit der nachfolgenden Beschreibung zurückgelassen:

Jugend-Mountainbike, Rahmenfarbe Silber, Felgen in der Farbe Pink

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, bzw. der Eigentümer des aufgefundenen Jugend-Mountainbikes, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

NB/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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