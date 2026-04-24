Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrerin und Feuerwehrfahrzeug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, gegen 13 Uhr, kam es in der Freiburger Straße/Einmündung Stahlhofstraße in Waldkirch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem im Einsatz befindlichen Feuerwehrfahrzeug und einer 84-jährigen Fahrradfahrerin.

Die Fahrradfahrerin wurde bei der Kollision schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Der Verkehrsunfalldienst Freiburg hat den Unfall aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0761-882-3100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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