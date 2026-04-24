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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrerin und Feuerwehrfahrzeug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, gegen 13 Uhr, kam es in der Freiburger Straße/Einmündung Stahlhofstraße in Waldkirch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem im Einsatz befindlichen Feuerwehrfahrzeug und einer 84-jährigen Fahrradfahrerin.

Die Fahrradfahrerin wurde bei der Kollision schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Der Verkehrsunfalldienst Freiburg hat den Unfall aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0761-882-3100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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