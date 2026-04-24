POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Rohbau
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 23.04.2026, 16.30 Uhr bis Freitag, 24.04.2026, 07.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft auf einer größeren Baustelle im Vitruviusweg in Wyhlen einen Container sowie in einem Rohbau Türen von zwei Kellerräumen auf. Die Räumlichkeiten werden von verschiedenen Handwerkern als Werkzeuglager genutzt. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.
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