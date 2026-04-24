POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Rohbau

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 23.04.2026, gegen 15.30 Uhr, kam eine 18-jährige Motorradfahrerin von der Kreisstraße 6352 ab. Sie befuhr die Kreisstraße 6352 von Gersbach kommend in Richtung Todtmoos, als sie in einer Linkskurve aus hier nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Sie stürzte und im weiteren Verlauf kollidierte sie mit einer Felswand. Mit ...

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