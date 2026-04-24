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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Rohbau

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 23.04.2026, 16.30 Uhr bis Freitag, 24.04.2026, 07.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft auf einer größeren Baustelle im Vitruviusweg in Wyhlen einen Container sowie in einem Rohbau Türen von zwei Kellerräumen auf. Die Räumlichkeiten werden von verschiedenen Handwerkern als Werkzeuglager genutzt. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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