Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbruch in Gaststätte

Einbruch in Vereinsheim

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.04.2026, gegen 03.15 Uhr, hebelten zwei unbekannte Männer eine Eingangstür auf, um in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Lörracherstraße zu gelangen. Aus dem Schankraum wurde eine elektronische Kasse samt Inhalt entwendet.

In dem Zeitraum von Mittwoch, 22.04.2026, 23.30 Uhr bis Donnerstag, 23.04.2026, 19.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Dachfenster auf, um in ein Vereinsheim im Wiesentalweg zu gelangen. Die Täterschaft versuchte einen Getränkeautomaten aufzuhebeln, was wohl nicht gelang. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Vereinsheim entwendet.

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