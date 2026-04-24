Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Verdacht auf Giftköder - Warnhinweis und Zeugensuche

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Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 24.04.2026, wurde der Polizeiposten St. Blasien gegen 9 Uhr über verdächtige Gegenstände im Bereich der Kirchberg- und der Forsthausstraße in Vordertodtmoos informiert. Dem Anschein nach könnte es sich um Giftköder gehandelt haben. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort mehrere Hackfleischbällchen mit grünlichen Körnern sicherstellen. Aufgrund der Situation vor Ort wird eine Liegezeit von weniger als zwölf Stunden angenommen. Eine Untersuchung der sichergestellten Fleischbällchen wird in die Wege geleitet. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen, die Fachabteilung Gewerbe und Umwelt wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im oben genannten Bereich wahrgenommen haben oder Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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