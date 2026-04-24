Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, Obere Hauptstraße: Fahrzeugführer fährt auf Zebrastreifen zu und missachtet querendes Kind

Freiburg (ots)

Der Polizeiposten Löffingen sucht Zeugen zu einem Fahrzeugführer, welcher am Donnerstagmittag, 23.04.2026, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, die Obere Hauptstraße, aus Richtung B31 kommend, in Löffingen befuhr. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 8-jähriges Mädchen den dortigen Zebrastreifen überqueren. Das Mädchen befand sich, nach derzeitigen Erkenntnissen, bereits mittig auf der Fahrbahn, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen Fahrzeugs auf den Zebrastreifen zufuhr. Nach Angaben des Mädchens bemerkte sie, dass das Fahrzeug nicht anhält, weshalb sie einen Schritt zurück machte, um nicht angefahren zu werden. In entgegengesetzter Fahrtrichtung hielt am Zebrastreifen ein Motorradfahrer an, welcher möglicherweise Angaben zum Vorgang machen könnte.

Der Polizeiposten Löffingen prüft den Sachverhalt und bittet Personen, welche zum unbekannten Fahrzeugführer oder sonstige Hinweise geben können, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/806060, oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen. Auch der bislang unbekannte Motorradfahrer, welcher möglicherweise Zeuge des Vorfalls ist, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

/and

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell