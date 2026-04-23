Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizeieinsatz in der Fehrenbachallee - Mutmaßlich gefährliche Stoffe im Keller eines Wohnhauses festgestellt - Kontrollierte Sprengung geplant

Freiburg (ots)

Polizei und Rettungskräfte sind aktuell in der Fehrenbachallee in Freiburg im Einsatz. Hintergrund ist der Fund mutmaßlich gefährlicher Substanzen im Keller eines Wohnhauses. Da eine Explosionsgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der unmittelbare Bereich um die Fundstelle geräumt. Ein Teil der Fehrenbachallee wurde für den Verkehr gesperrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll eines der gefundenen Behältnisse heute vor Ort durch spezialisierte Kampfmittelbeseitiger in einem Erdloch kontrolliert gesprengt werden. Aktuell wird der Gefahrenbereich um den Sprengort geräumt. Betroffen sind nach derzeitigem Stand drei Wohnhäuser.

oec

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