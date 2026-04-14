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Polizei Wuppertal

POL-W: W Auseinandersetzung im Bus - Vier unbeteiligte leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (13.04.2026, 13:35 Uhr) erlitten mehrere Passagiere 
eines Linienbusses Auf der Gathe leichte Verletzungen nachdem es zu einer 
Auseinandersetzung zweier Personen kam. 

Ein 16-Jähriger war nach bisherigen Erkenntnissen in Streit mit einem
bislang Unbekannten geraten. Nachdem dieser ihn schlug, setzte der 
Teenager ein Reizgas ein. Sein Kontrahent flüchtete in der Folge.

Bei dem Einsatz des Reizgases erlitten vier Unbeteiligte (m, 17, 17, 
13, 10) leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst übernahm die 
Versorgung. 

Das Reizgas des 16-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Die Suche nach dem Unbekannten führte bislang nicht zu dessen 
Ergreifung.

Der Flüchtige ist circa 16 Jahre alt, 175 cm groß und hat braune 
Haare.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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