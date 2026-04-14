Polizei Wuppertal

POL-W: W Auseinandersetzung im Bus - Vier unbeteiligte leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (13.04.2026, 13:35 Uhr) erlitten mehrere Passagiere eines Linienbusses Auf der Gathe leichte Verletzungen nachdem es zu einer Auseinandersetzung zweier Personen kam. Ein 16-Jähriger war nach bisherigen Erkenntnissen in Streit mit einem bislang Unbekannten geraten. Nachdem dieser ihn schlug, setzte der Teenager ein Reizgas ein. Sein Kontrahent flüchtete in der Folge. Bei dem Einsatz des Reizgases erlitten vier Unbeteiligte (m, 17, 17, 13, 10) leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung. Das Reizgas des 16-Jährigen stellten die Beamten sicher. Die Suche nach dem Unbekannten führte bislang nicht zu dessen Ergreifung. Der Flüchtige ist circa 16 Jahre alt, 175 cm groß und hat braune Haare. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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