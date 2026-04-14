Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf: Raub am Berliner Platz - Polizei sucht Angreifer

Wuppertal (ots)

Montagabend (13.04.2026, 21:00 Uhr) griffen drei Unbekannte unvermittelt einen 25-Jährigen an. Der 25-Jährige hielt sich am Berliner Platz auf, als drei Personen auf ihn zukamen und ihn angriffen. Sie wirkten auf ihn ein und entwendeten ihm sein Mobiltelefon und Bargeld aus den Hosentaschen. Dann entfernten sie sich von der Örtlichkeit. Nach ersten Erkenntnissen sprachen die Täter in arabischer Sprache untereinander. Alle drei Räuber sind männlich. Zwei von ihnen sind circa 1,70 m groß und trugen eine Kappe. Der Dritte ist etwas kleiner als 1,70 m und hatte seine Kapuze über den Kopf gezogen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Raub machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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