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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf: Raub am Berliner Platz - Polizei sucht Angreifer

Wuppertal (ots)

Montagabend (13.04.2026, 21:00 Uhr) griffen drei Unbekannte 
unvermittelt einen 25-Jährigen an. 

Der 25-Jährige hielt sich am Berliner Platz auf, als drei Personen 
auf ihn zukamen und ihn angriffen. Sie wirkten auf ihn ein und 
entwendeten ihm sein Mobiltelefon und Bargeld aus den Hosentaschen. 
Dann entfernten sie sich von der Örtlichkeit. 

Nach ersten Erkenntnissen sprachen die Täter in arabischer Sprache 
untereinander.

Alle drei Räuber sind männlich. Zwei von ihnen sind circa 1,70 m groß
und trugen eine Kappe. Der Dritte ist etwas kleiner als 1,70 m und 
hatte seine Kapuze über den Kopf gezogen. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Raub 
machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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