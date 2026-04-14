Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auffahrunfall auf der L74 - Fiat-Fahrerin schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 13.04.2026, gegen 09:15 Uhr, kam es auf der L74 zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Eine 25-jährige Frau fuhr mit ihrem Fiat 500 auf der L74 in Richtung Sonnborner Kreuz. Auf Höhe des Rutenbecker Weges musste vor ihr ein Linienbusfahrer (53) seinen Mercedes Citaro verkehrsbedingt abbremsen. Die Fiat-Fahrerin konnte eine Karambolage nicht verhindern und wurde im Zuge des Unfalls schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro. Zeitweise war die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt.

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