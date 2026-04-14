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Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auffahrunfall auf der L74 - Fiat-Fahrerin schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 13.04.2026, gegen 09:15 Uhr, kam es auf der L74 zu einem Unfall 
zwischen einem Pkw und einem Linienbus.

Eine 25-jährige Frau fuhr mit ihrem Fiat 500 auf der L74 in Richtung 
Sonnborner Kreuz. Auf Höhe des Rutenbecker Weges musste vor ihr ein 
Linienbusfahrer (53) seinen Mercedes Citaro verkehrsbedingt 
abbremsen. Die Fiat-Fahrerin konnte eine Karambolage nicht verhindern
und wurde im Zuge des Unfalls schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden 
liegt bei circa 6.000 Euro. Zeitweise war die Unfallstelle für den 
Verkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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