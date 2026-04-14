Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub in Elberfelder Innenstadt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (13.04.2026, 20:35 Uhr) überfiel ein Unbekannter einen 38-Jährigen und verletzte ihn. Der Geschädigte hielt sich in der Straße Alte Freiheit auf, als er unvermittelt von einem ihm unbekannten Mann angegriffen wurde. Die Person sprühte dem 38-Jährigen Reizgas ins Gesicht und schlug und trat anschließend auf ihn ein. Dabei versuchte der Angreifer seinem Opfer die Umhängetasche zu entreißen, was ihm nicht gelang. Der Geschädigte erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Eine unabhängige Zeugin bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Der Angreifer ist männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt und hat blonde Haare. Zur Tatzeit war er mit einer grünen Mütze, einem braunen Pullover und einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Überfall oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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