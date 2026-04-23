Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22. April 2026, soll gegen 5:15 Uhr ein 32-jähriger Fußgänger auf dem Feldweg, der vom Dr.-Bettinger-Weg in Richtung B500 führt, angefahren worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Autofahrer das Durchfahrtsverbot missachtet haben und den Fußgänger angefahren und verletzt haben. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Dieser begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

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