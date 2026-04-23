Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Straße "Am Hochgericht" - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 21.04.2026 auf Mittwoch, 22.04.2026, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Pkw Ford Turneo. Der Ford stand in der Straße "Am Hochgericht" in Höhe der Hausnummer 30. Die linke Fahrzeugseite des Fords wurde stark beschädigt. Der Sachschaden an dem Ford wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können. Dieses dürfte auch nicht unerheblich beschädigt sein.

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