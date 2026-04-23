Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unfall zwischen Kleintransporter und Leichtkraftrad - Motorradfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.04.2026, gegen 12.20 Uhr, kam es in der Alemannenstraße zwischen einem Kleintransporter und einem Leichtkraftrad zu einem Unfall.

Der 34-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Alemannenstraße und bog nach links in ein Grundstück ein. Dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Der 16-Jährige kollidierte mit dem hinteren Bereich des Transporters und wurde über den Transporter geschleudert. Der 16-Jährige sei nur leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

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