POL-FR: Maulburg: Unfall zwischen Kleintransporter und Leichtkraftrad - Motorradfahrer verletzt
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 22.04.2026, gegen 12.20 Uhr, kam es in der Alemannenstraße zwischen einem Kleintransporter und einem Leichtkraftrad zu einem Unfall.
Der 34-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Alemannenstraße und bog nach links in ein Grundstück ein. Dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Der 16-Jährige kollidierte mit dem hinteren Bereich des Transporters und wurde über den Transporter geschleudert. Der 16-Jährige sei nur leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.
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