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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Seniorin wird beim Einkaufen Geldbörse aus Handtasche entwendet

Freiburg (ots)

Lörrach: Seniorin wird beim Einkaufen Geldbörse aus Handtasche 
entwendet 

Beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft am Bahnhofsplatz wurde 
am Dienstag, 21.04.2026, gegen 15.30 Uhr, einer 87-jährigen Frau ihre
Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die Handtasche lag in einem
Korb, welcher während des Bezahlvorganges an der Kasse auf dem 
Rollator abgestellt war. 
In der Geldbörse befanden sich Bargeld, Identitätsdokumente sowie 
eine Bankkarte. Minuten nach dieser Tat wurde von der Täterschaft an 
einem Geldautomaten in der Wallbrunnstraße mit der entwendeten 
Bankkarte bereits Bargeld abgehoben.

Hier noch wichtige Präventionstipps: 


- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu fremden Personen.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig.

- Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, 
verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper.

- Bewahren Sie Kredit- und Bankkarten und PIN getrennt voneinander 
auf und lernen Sie die PIN auswendig.

- Tragen Sie die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper.

- Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände (Handy/ Laptop) niemals 
unbeaufsichtigt.

- Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und 
Taschen.

Was TUN, wenn es dennoch passiert ist? 

- Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhandengekommen, lassen Sie diese 
sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass Sie Ihre 
Karte(n) nur dann über den Notruf sperren lassen können, sofern sich 
Ihre Bank dem Notruf angeschlossen hat. Ansonsten wenden Sie sich 
direkt an Ihr Kreditinstitut.  

- Damit Ihre Debitkarte auch für das elektronische 
Lastschriftverfahren (SEPA Lastschrift) gesperrt werden kann, für das
nur eine Unterschrift und keine PIN benötigt wird, müssen Sie den 
Verlust der Polizei melden. Nur dort kann eine so genannte 
freiwillige KUNO-Sperrung bei den Handelsunternehmen veranlasst 
werden. Erst dann wird die Karte beim Bezahlen in Geschäften auch im 
Lastschriftverfahren abgelehnt. 

- Ist das Mobiltelefon abhandengekommen, sperren Sie die SIM-Karte 
und das Telefon. Wird das Telefon als Zugang zu passwortgeschützten 
Diensten (z.B. Paypal, E-Mail-Account, etc.) oder zu sozialen 
Netzwerken verwendet, ändern Sie die Passwörter. 

- Melden Sie gestohlene Ausweise bei den örtlich zuständigen, 
ausstellenden Behörden. Bei Personalausweisen mit aktiver 
Online-Ausweisfunktion muss diese so schnell wie möglich gesperrt 
werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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