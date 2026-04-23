POL-FR: Weil am Rhein: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser
Freiburg (ots)
In der Nacht von Mittwoch, 22.04.2026 auf Donnerstag, 23.04.2026, versuchte eine unbekannte Täterschaft zwei Eingangstüren eines Mehrfamilienhauses in der Bläserstraße aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Die Täterschaft gelangte nicht in das Haus.
Bereits eine Nacht zuvor von Dienstag, 21.04.2026 auf Mittwoch, 22.04.2026, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Mappacher Straße aufzuhebeln. Auch hier blieb es beim Versuch.
Zielrichtung der Einbruchsversuche in die Mehrfamilienhäuser könnte der Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten sein.
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