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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 22.04.2026 auf Donnerstag, 23.04.2026, versuchte eine unbekannte Täterschaft zwei Eingangstüren eines Mehrfamilienhauses in der Bläserstraße aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Die Täterschaft gelangte nicht in das Haus.

Bereits eine Nacht zuvor von Dienstag, 21.04.2026 auf Mittwoch, 22.04.2026, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Mappacher Straße aufzuhebeln. Auch hier blieb es beim Versuch.

Zielrichtung der Einbruchsversuche in die Mehrfamilienhäuser könnte der Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten sein.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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