Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 21.04.2026, gegen 17.30 Uhr, befuhr der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die L 156 von Lenzkirch in Fahrtrichtung Kappel. Im Bereich einer Kurve verlor der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Weidezaun und stürzte.

Hierbei verletzte er sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

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