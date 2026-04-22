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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 21.04.2026, gegen 17.30 Uhr, befuhr der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die L 156 von Lenzkirch in Fahrtrichtung Kappel. Im Bereich einer Kurve verlor der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Weidezaun und stürzte.

Hierbei verletzte er sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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