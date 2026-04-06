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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Alkoholisiertes Paar erhält Strafanzeigen

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 4. April 2026 nahmen Beamte der Bundespolizei um 20:57 Uhr auf dem Treppenabgang von den Bahnsteigen 3/4 im Hauptbahnhof Magdeburg eine weibliche Person wahr. Sie lief brüllend die Treppe herunter und pöbelte andere Reisende lautstark an. Die Einsatzkräfte sprachen die Frau an. Vorerst kam sie den Weisungen der Bundespolizisten nach. Versuchte sich jedoch kurze Zeit später der Kontrolle zu entziehen. Dies wurde durch einen Beamten unterbunden. Unvermittelt schlug die Frau um sich sowie in Richtung der Beamten, schrie erneut lautstark herum und die Bundespolizisten an. Sie musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Herbei leistete die 33-Jährige erheblichen Widerstand. Sie sperrte sich aktiv, trat in Richtung der Bundespolizisten und versuchte diese wegzustoßen. Der Lebensgefährte der am Boden Liegenden kam in dem Moment die Treppe herunter und griff einen Beamten von hinten an. Weitere zur Unterstützung hinzugezogene Einsatzkräfte brachten den 34-Jährigen zu Boden, fesselten ihn und führten den Deutschen anschließend in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der sich anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten circa fünf Gramm einer weißen, pulvrigen, betäubungsmittelähnlichen Substanz in seinen mitgeführten Sachen fest und diese im Weiteren sicher. Bei ihrer Mitnahme biss die Frau einem Beamten in den behandschuhten Finger. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte bei ihr einen Wert von 1,71 Promille und bei ihrem Partner 1,41. Zudem gab die Tatverdächtige an, Kokain konsumiert zu haben. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf- und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung gegen die Deutsche eingeleitet. Bei ihrem Partner kommt neben der Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung eine Weitere wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln hinzu. Durch die Widerstandshandlung der Frau zogen sich zwei Beamte diverse Verletzungen in Form von Biss-, Kratzspuren und Abschürfung zu. Die Bundespolizisten sind weiterhin dienstfähig.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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