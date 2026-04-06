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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 38-jähriger Betrüger muss ins Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 4. April 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 11:16 Uhr einen Mann auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes Magdeburg. Bei der Überprüfung seiner Daten im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchte. Im Oktober 2018 verurteilte ihn das Amtsgericht Solingen wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten, welche zur Bewährung ausgesetzt war. Die Strafaussetzung wurde widerrufen. Anschließend entzog sich der Verurteilte der Strafvollstreckung. Demnach erließ die oben genannte Staatsanwaltschaft im Juni 2025 den Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diesen. Der deutsche Staatsangehörige wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die ausschreibende Behörde über den Vollzug der Maßnahme und den vorerst neuen Aufenthaltsort des 38-Jährigen informiert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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