Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

LRA-Ravensburg: Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Niederwangen 29 Aktive Mitglieder rückten im vergangenen Jahr zu 20 Einsätzen aus

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Wangen im Allgäu (ots)

Wangen- Niederwangen - Zur diesjährigen Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Niederwangen begrüßte Abteilungskommandant Andreas Frei zahlreiche Gäste, darunter die Kameraden der Altersabteilung, die Jugendfeuerwehr sowie die Mitglieder der Einsatzabteilung. In seinem Bericht ließ er das vergangene Jahr Revue passieren. Insgesamt rückten die Einsatzkräfte der Abteilung Niederwangen im vergangenen Jahr zu 20 Einsätzen aus. Dabei deckte das Einsatzgeschehen erneut die gesamte Bandbreite der Feuerwehrarbeit ab. So konnte beispielsweise bei einem Dachstuhlbrand im Ortsteil Niederwangen-Feld im April Schlimmeres verhindert werden. Im Juli wurde die Abteilung zudem zur Unterstützung der Abteilung-Stadt alarmiert - unter anderem bei einem Großbrand auf der alten ERBA-NTW-Brache sowie bei einem Wohnungsbrand in der Wittwais. Weitere Einsätze betrafen technische Hilfeleistungen, ausgelöste Brandmeldeanlagen sowie wetterbedingte Schadenslagen. Um für solche Einsätze bestens vorbereitet zu sein, absolvierten die Feuerwehrangehörigen im vergangenen Jahr zwölf Regelproben sowie drei Sonderproben. Neben der Ausbildung kam auch die Kameradschaft nicht zu kurz. Ein traditionelles Grillfest, ein gemeinsamer Ausflug sowie die Weihnachtsfeier stärkten den Zusammenhalt innerhalb der Abteilung. Auch im Dorfleben engagierte sich die Feuerwehr über das Jahr wieder aktiv bei verschiedenen Veranstaltungen. Bei der Kinder-Ferienfreizeit sorgte die Feuerwehr zudem für Begeisterung bei 32 teilnehmenden Kindern. Die Abteilung zählt derzeit 29 aktive Mitglieder, 14 Angehörige der Altersabteilung und 11 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. Diese blickte in ihrem Jahresrückblick ebenfalls auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück. Neben zahlreichen Aktivitäten mit Spiel, Sport und Spaß fanden insgesamt 22 Übungsabende statt, die von den Jugendwarten Daniel Mackert und Moritz Frei geleitet wurden. Der ausführliche Bericht des Schriftführers Matthias Kloos, vorgetragen von Bernhard Wörz, verdeutlichte die vielfältigen Aktivitäten der Feuerwehr in Niederwangen. Kassier Thomas Dilger präsentierte einen positiven Kassenbericht und wurde von der Versammlung anschließend einstimmig entlastet. Im weiteren Verlauf der Versammlung standen Wahlen zum Feuerwehr-Abteilungsausschuss an. Dem Gremium gehören künftig Robert Bollerhey, Moritz Frei, Florian Wanner, Thomas Dilger, Florian Weber und Josef Rädler an. Sie unterstützen künftig die Abteilungsführung um Andreas Frei und seinen Stellvertreter Roland Lingg. Auch mehrere Beförderungen und Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Noah Endraß, Marius Frei, Benjamin Puhl, Jonathan Schmid und Florian Weber wurden vom Anwärter zum Feuerwehrmann befördert. Der stellvertretende Abteilungskommandant Roland Lingg erhielt den Rang eines Hauptlöschmeisters. Für langjährige Verdienste wurden ebenfalls mehrere Feuerwehrangehörige ausgezeichnet. Benedikt Biggel erhielt das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienst. Michael Bok und Elmar Schneider wurden für 25 Jahre Feuerwehrdienst mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber geehrt. Die offizielle Verleihung erfolgt im März durch Kreisbrandmeister Oliver Surbeck bei der Hauptversammlung der Abteilung-Stadt. Mit Dank und Anerkennung verabschiedete die Versammlung zudem zwei langjährige Funktionsträger aus ihren Ämtern. Matthias Kloos, der seit 2004 insgesamt 22 Jahre als Schriftführer tätig war und zusätzlich 14 Jahre lang auch das Amt des Kassiers ausübte, übergibt sein Amt künftig in jüngere Hände. Elmar Schneider gehörte 20 Jahre lang dem Abteilungsausschuss an und kandidierte nicht erneut. Abteilungskommandant Andreas Frei dankte beiden ausdrücklich für ihr außergewöhnlich langes Engagement. Auch Vertreter aus Verwaltung und Feuerwehrführung würdigten die Arbeit der Abteilung. Ordnungsamtsleiter Nicolai Müller, als Vertreter der Stadtverwaltung Wangen, lobte insbesondere den starken Zusammenhalt sowie die Bereitschaft der Feuerwehrleute, rund um die Uhr für andere Menschen da zu sein. Ortsvorsteher Roland Hasel betonte, dass die Feuerwehr Niederwangen gut aufgestellt sei und die gelebte Kameradschaft die Grundlage für professionelles Handeln im Einsatz bilde. Der scheidende Stadtjugendfeuerwehrwart Günther Göser bedankte sich für die langjährige gute Zusammenarbeit und wünschte der Feuerwehrjugend weiterhin viel Freude und Spaß. Feuerwehrkommandant und Stadtbrandmeister Christoph Bock ergänzte die Grußworte mit aktuellen Zahlen: Die Freiwillige Feuerwehr Wangen zählte im Jahr 2025 insgesamt 370 ehrenamtliche Einsatzkräfte in sieben Abteilungen, 70 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sowie 85 Angehörige der Altersabteilung. Gemeinsam bewältigten sie 280 Einsätze und belegten 140 Lehrgangsplätze. Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Andreas Frei bei allen Funktionsträgern für die gute Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank galt den Mitgliedern der Abteilung Niederwangen und ihren Familien, die mit viel Verständnis die ehrenamtliche Feuerwehrarbeit unterstützen. (Pressestelle-FFWangen/arei-23.02.2026)

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