LRA-Ravensburg: Wohnungsbrand in der Siebenbürgenstraße in Wangen

Wangen im Allgäu (ots)

Heute Vormittag gegen 9.30 Uhr wurden wir zu einem Gebäudebrand in die Siebenbürgenstraße alarmiert. Für die Abteilung Wangen-Stadt war direkt ein sogenannter Vollalarm ausgelöst worden. Zur Unterstützung veranlasste der Einsatzleiter die zusätzliche Alarmierung der Abteilungen Deuchelried und Niederwangen. Bereits auf Anfahrt war eine große Rauchsäule sichtbar. Bei Ankunft schlugen Flammen aus Fenstern im ersten Stockwerk und es herrschte eine sehr starke Rauchentwicklung. Der umgehend eingeleitete Löschangriff, erfolgte durch mehrere Angriffstrupps unter Atemschutz im inneren der Doppelhaushälfte. Von außen schütze die Drehleiter die nicht vom Brand betroffene Haushälfte erfolgreich. Der Feuerwehr war in kurzer Zeit unter Kontrolle und abgelöscht. Anschließend wurde der stark qualmende Brandschutt von den Einsatzkräften aus dem Gebäude entfernt um sämtliche Glutnester aufzuspüren und zu eliminieren. Die Wärmebildkamera brachte zusätzliche Sicherheit, um hierbei nichts zu übersehen. Tatsächlich ist es dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken, das sich der Brand nicht weiter in den Dachstuhl ausgebreitet hat. Wenige Minuten später, wäre dieser sicherlich in Vollbrand gestanden. Ebenso, in buchstäblich letzter Minute, wurden zwei Kleinkinder, die sich zu Zeitpunkt der Entdeckung noch im Kinderzimmer im Dachgeschoss befanden, von zwei Zimmerleuten gerettet. Die Handwerker waren in der Nachbarschaft tätig und wurden durch Hilferufe auf den Brand aufmerksam. Also sie erfuhren, das sich noch Kinder im Brandobjekt befinden, reagierten sie schnell und geistesgegenwärtig. Ohne zu zögern, begaben sie sich in das bereits stark verrauchte Gebäude um die Kinder zu retten. Sie fanden die zwei bereits von Rauch umhüllt und brachten sie ins Freie. Sie wurden sodann, mit ihrer Mutter vom Rettungsdienst betreut und vorsorglich in eine Klinik verbracht. Die Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle gegen 11.30 Uhr verlassen und kehren zurück ins Feuerwehrhaus. Insgesamt waren rund 60 Feuerkräfte im Einsatz, die von den Kameraden des DRK und KAP unterstützt wurden. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen und Beamten vor Ort und hat die Ermittlungen zur Ursache und Schadenhöhe aufgenommen. (areissner/03.06.2025-11.40Uhr/Pressestelle FFW)

