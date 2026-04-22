Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Unbekannte stechen Reifen von mehreren Wohnwagen auf - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte haben vermutlich im Zeitraum 31.03.2026 bis 15.04.2026 die Reifen an mehreren im Freiburger Stadtteil Wiehre geparkten Wohnwagen und Campern zerstochen. Betroffen waren Fahrzeuge in der Wonnhaldestraße, Hans-Thoma-Straße, Matthias-Grünewald-Straße sowie Beethoven- und Lugostraße. Insgesamt sind bislang sechs Fälle bekannt geworden.

Das Polizreirevier Freiburg-Süd (Tel. 0761 882-4421) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

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