PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Straßenverkehrsgefährdung durch Überholen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 12:30 Uhr fuhr eine 56- jährige Honda-Fahrerin von Dogern in Richtung Albbruck. Dabei soll sie sehr dicht hinter einem Sattelzug mit ausländischem Kennzeichen hergefahren sein. Vor der Abzweigung zum Industriegebiet Dogern/Albbruck überholte sie den Sattelzug, obwohl ihr Fahrzeuge entgegenkamen. Mehrere Autos, die in Richtung Waldshut fuhren, mussten ausweichen und zum Teil bis zum Stillstand abbremsen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Auch der Fahrer des Sattelzuges wich in den Grünstreifen aus, um mehr Platz zu schaffen. Die 56-Jährige setzte ihren Überholvorgang scheinbar unbeeindruckt fort. Die Verkehrssituation konnte durch eine Streifenwagenbesatzung, die dem Honda folgte beobachtet werden. Der Honda wurde unmittelbar angehalten und die Fahrerin einer Kontrolle unterzog. Ein 38-jähriger Autofahrer, der durch den Überholvorgang ausweichen musste, kam zur Kontrollstelle und äußerte, dass er Todesangst gehabt hätte. Der Führerschein der 56-Jährigen wurde einbehalten. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die das Überholmanöver des roten Hondas beobachtet haben oder durch dieses gefährdet wurden. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 12:31

    POL-FR: Schopfheim: Brand von Rundballen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 14.10 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Scheunenbrand in der Dorfstraße in Enkenstein mitgeteilt. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an. Entgegen der ersten Meldung brannten tatsächlich gelagerte Rundballen in einer zu einer Seite offenen Scheune. Personen vor Ort führten die ersten Brandbekämpfungsmaßnahmen durch. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch ablöschen. ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 12:29

    POL-FR: Lörrach: Beim Einparkversuch drei Pkws beschädigt

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 10.20 Uhr, beschädigte bei einem Einparkversuch ein 88-jähriger Pkw-Fahrer insgesamt drei Fahrzeuge. Der 88-Jährige befuhr die Wallbrunnstraße und wollte in eine Parklücke einparken. Beim seitlichen Einfahren in die Parklücke sei er mit dem Fuß von einem Pedal abgerutscht und der Fuß blieb wohl zwischen dem Brems- ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 12:27

    POL-FR: Rümmingen: Spiegelstreifer auf der Landstraße - Polizei sucht Bus

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 10.50 Uhr, kam es auf der Binzener Straße (Landstraße 134) zu einem sogenannten Spiegelstreifer. Ein 47-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger befuhr die Strecke von Rümmingen kommend in Richtung Binzen, als ihm kurz nach dem Ortsausgang von Rümmingen ein Bus entgegenkam. Dabei kam es zum Streifvorgang der beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren