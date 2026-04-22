Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Straßenverkehrsgefährdung durch Überholen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 12:30 Uhr fuhr eine 56- jährige Honda-Fahrerin von Dogern in Richtung Albbruck. Dabei soll sie sehr dicht hinter einem Sattelzug mit ausländischem Kennzeichen hergefahren sein. Vor der Abzweigung zum Industriegebiet Dogern/Albbruck überholte sie den Sattelzug, obwohl ihr Fahrzeuge entgegenkamen. Mehrere Autos, die in Richtung Waldshut fuhren, mussten ausweichen und zum Teil bis zum Stillstand abbremsen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Auch der Fahrer des Sattelzuges wich in den Grünstreifen aus, um mehr Platz zu schaffen. Die 56-Jährige setzte ihren Überholvorgang scheinbar unbeeindruckt fort. Die Verkehrssituation konnte durch eine Streifenwagenbesatzung, die dem Honda folgte beobachtet werden. Der Honda wurde unmittelbar angehalten und die Fahrerin einer Kontrolle unterzog. Ein 38-jähriger Autofahrer, der durch den Überholvorgang ausweichen musste, kam zur Kontrollstelle und äußerte, dass er Todesangst gehabt hätte. Der Führerschein der 56-Jährigen wurde einbehalten. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die das Überholmanöver des roten Hondas beobachtet haben oder durch dieses gefährdet wurden. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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