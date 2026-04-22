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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Beim Einparkversuch drei Pkws beschädigt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 10.20 Uhr, beschädigte bei einem Einparkversuch ein 88-jähriger Pkw-Fahrer insgesamt drei Fahrzeuge.

Der 88-Jährige befuhr die Wallbrunnstraße und wollte in eine Parklücke einparken. Beim seitlichen Einfahren in die Parklücke sei er mit dem Fuß von einem Pedal abgerutscht und der Fuß blieb wohl zwischen dem Brems- und Gaspedal hängen. Bis der Pkw zum Stehen kam touchierte der 88-Jährige insgesamt drei am Straßenrand ordnungsgemäß geparkte Pkws. Der 88-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Er konnte vor Ort verbleiben. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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