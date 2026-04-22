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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: Spiegelstreifer auf der Landstraße - Polizei sucht Bus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.04.2026, gegen 10.50 Uhr, kam es auf der Binzener Straße (Landstraße 134) zu einem sogenannten Spiegelstreifer. Ein 47-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger befuhr die Strecke von Rümmingen kommend in Richtung Binzen, als ihm kurz nach dem Ortsausgang von Rümmingen ein Bus entgegenkam. Dabei kam es zum Streifvorgang der beiden linken Außenspiegeln. Der Spiegel des Lkws wurde dadurch beschädigt. Der Bus fuhr weiter.

Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und / oder Hinweise zu dem gesuchten Bus geben können. Bei dem Bus könnte es sich vielleicht um einen Linienbus handeln.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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