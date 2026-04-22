Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Todtnau: Flächenbrand in der Kandermatt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zu dem Flächenbrand am Freitag, 17.04.2026 gegen 18.15 Uhr in der Kandermatt werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu Personen in Brandortnähe geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 Hinweise entgegen.

Ursprungsmeldung:

Todtnau: Flächenbrand in der Kandermatt

Durch Zufall entdeckte am Freitag, 17.04.2026 gegen 18.15 Uhr ein Passant bei seinem Drohnenflug einen Flächenbrand im Wald, oberhalb des Sportplatzes in Todtnau. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Vor Ort konnten zwei Brandstellen festgestellt werden, welche rund 20 Meter voneinander entfernt lagen. An beiden Stellen brannte eine Fläche von rund 3 auf 3 Metern. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Wie es zu den Bränden kam ist Gegenstand der Ermittlungen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell