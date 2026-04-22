Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 21.04.2026, gegen 13:50 Uhr konnte durch Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt im Rahmen der Streife ein Fahrradfahrer beobachtet werden, welcher in Titisee-Neustadt in der Hauptstraße stürzte. Als die Beamten dem 62-jährigen Mann zu Hilfe kamen, konnte deutlich Atemalkoholgeruch sowie weitere alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung von knapp drei Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Die Weiterfahrt mit seinem Fahrrad wurde ihm untersagt. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Außerdem wird eine Meldung an die Führerscheinstelle vorgelegt.

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