PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten/ Nack: Einbrecher unterwegs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 21.04.2026, sollen im Zeitraum von 02.00 Uhr bis 05.00 Uhr, drei bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in Nack und in zwei Beherbergungsbetriebe in Lottstetten eingebrochen sein. Die Kriminaltechnik sicherte an allen drei Tatorten umfangreiche Spuren. Es konnten auch Videoaufzeichnungen gesichert werden. Zur Höhe des Sachschadens oder zum erlangten Diebesgut kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in Lottstetten oder Nack im oben genannten Zeitraum beobachtet haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 925820 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 14:02

    POL-FR: Buchenbach: Hoher Sachschaden bei Brand in einer Toilettenanlage - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Bei einem Brand in einer Toilettenanlage in der Hauptstraße in Buchenbach am Freitag, 17.04.2026, ist ein hoher Sachschaden entstanden. Ein Zeuge, der das Feuer gegen 12.25 Uhr bemerkte, konnte die Flammen löschen, sodass ein Übergreifen auf das Dach verhindert wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 13:58

    POL-FR: Rickenbach: Diebstahl aus Bauwagen - Täterfestnahme

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 16.04.2026, 18.00 Uhr bis Freitag, 17.04.2026, 12.00 Uhr wurde in einen Bauwagen im Gewann Gerbermoos eingebrochen. Die Täterschaft entwendete unter anderem eine hochwertige Musikbox. Diese konnte am Freitagnachmittag zunächst im Bereich Laufenburg und später in der Gemeinde Görwihl geortet werden. Ein Zeuge konnte das Signal mit einem Fahrzeug in Verbindung bringen und ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 13:57

    POL-FR: Höchenschwand/ Strittberg: Einbruch in Vereinsheim

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Ostersonntag, 05.04.2026, bis Freitag, 17.04.2026, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim im Gewann Leinegg. Neben verschiedenen Werkzeugen wurden auch Gasflaschen, Benzinkanister und ein Notstromaggregat entwendet. Insgesamt entstand dadurch ein Sach- und Diebstahlschaden von über 4.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren