Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten/ Nack: Einbrecher unterwegs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 21.04.2026, sollen im Zeitraum von 02.00 Uhr bis 05.00 Uhr, drei bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in Nack und in zwei Beherbergungsbetriebe in Lottstetten eingebrochen sein. Die Kriminaltechnik sicherte an allen drei Tatorten umfangreiche Spuren. Es konnten auch Videoaufzeichnungen gesichert werden. Zur Höhe des Sachschadens oder zum erlangten Diebesgut kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in Lottstetten oder Nack im oben genannten Zeitraum beobachtet haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 925820 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

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