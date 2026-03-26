Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet - 58-Jähriger mit über 1,6 Promille unterwegs (25.03.2026)

Engen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend auf der Hewenstraße einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Kurz nach 18 Uhr kam ein 58-Jähriger mit einem Fiat Transporter auf Höhe der Hausnummer 5 nach links von der Straße ab und prallte dort frontal in einen Zaun. Ohne sich um den dabei verursachten Schaden zu kümmern, flüchtete er jedoch anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die hinter dem Fiat fuhren, verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten trafen den 57-Jährigen kurz darauf an seiner Wohnanschrift an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Neben der Abgabe einer Blutprobe musste er den Polizisten auch seinen Führerschein überlassen. Der durch den Unfall verursachte Schaden an Zaun und Transporter dürfte bei insgesamt etwa 7.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell