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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen
Lkr. Tuttlingen) Bodenfräse im Wert von etwa 85.000 Euro entwendet: Polizei bittet um Hinweise (24.03.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl einer Bodenfräse in der Friedrich-Wöhler-Straße.

Im Zeitraum von Dienstag, 10. Februar, bis Dienstag, 24. Februar, entwendeten Unbekannte das Bodenbearbeitungsgerät der Marke Stehr vom Firmengelände eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens. Um die etwa 3,5 Tonnen schwere Bodenfräse abzutransportieren, müssen die Täter mutmaßlich ein Fahrzeug mit Kran verwendet haben. Der Wert der Fräse beläuft sich auf etwa 85.000 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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