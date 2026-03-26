Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Dreister Diebstahl am Zinzendorfplatz - Zeugenaufruf (23.03.2026 - 24.03.2026)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Diebe haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag umfangreich in einem Gebäudekomplex am Zinzendorfplatz bedient. Sie eigneten sich fremdes Werkzeug und mehrere Fahrräder an. Hierfür verschafften sie sich Zutritt durch eine im rückwärtigen Bereich liegenden Baustelle. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Es ist möglich, dass sie zum Abtransport einen Kleinlaster benutzten. Um die Täter zu finden, bittet die Polizei in St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500, um Zeugenhinweise.

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