Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Balkonbrand in der Magdeburger Straße - Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung (25.03.2026)

Konstanz (ots)

Nachdem sich am Mittwochvormittag in einem Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Straße ein Balkonbrand ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Kurz nach 10 Uhr kam es auf dem Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss zum Ausbruch eines Feuers, das jedoch durch Handwerker einer angrenzenden Baustelle gelöscht werden konnte, ehe es auf weitere Gebäudeteile übergriff. Ein 44-Jähriger erlitt dabei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der im Bereich des Balkons und an der Fassade entstandene Schaden dürfte bei etwa 15.000 Euro liegen.

Zeugen, die am Mittwochmorgen Verdächtiges um das Gebäude Magdeburger Straße 2 beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 94299-3 beim Polizeiposten KN-Wollmatingen zu melden.

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