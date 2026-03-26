Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der "Obere(n) Laube" - Radfahrerin verletzt (25.03.2026)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der "Obere(n) Laube" am Mittwochmorgen verletzt worden. Kurz vor 10 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit einem Linienbus auf der "Laube" in Richtung "Döbele". Auf Höhe der Kreuzung zur Schulstraße/Münzgasse kam es zum Zusammenstoß mit einer 60 Jahre alten Radfahrerin. Dabei erlitt die Frau zum Glück nur leichte Verletzungen. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

Da die Beteiligten im Rahmen der Unfallaufnahme verschiedene Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell