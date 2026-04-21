PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand/ Strittberg: Einbruch in Vereinsheim

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Ostersonntag, 05.04.2026, bis Freitag, 17.04.2026, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim im Gewann Leinegg. Neben verschiedenen Werkzeugen wurden auch Gasflaschen, Benzinkanister und ein Notstromaggregat entwendet. Insgesamt entstand dadurch ein Sach- und Diebstahlschaden von über 4.000 Euro. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft oder den Verbleib des Diebesgutes geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 13:49

    POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Parkplatz eines Fitnessstudios - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 19.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde ein Pkw Mercedes C 200 von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Mercedes stand auf einem Parkplatz neben dem Eingangsbereich eines Fitnessstudios in der Peter-Krauseneck-Straße. Als der Geschädigte an seinen Mercedes zurück kam bemerkte er die Beschädigungen an der ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 13:46

    POL-FR: Lörrach: Pkw entwendet - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

    Freiburg (ots) - Ein 31-jähriger Mann steht im Verdacht am Montag, 20.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 21.00 Uhr bis 21.25 Uhr, in Lörrach-Stetten einen VW Polo entwendet zu haben. Der VW Polo dient als Auslieferungsfahrzeug und stand unverschlossen vor einer Gaststätte in der Basler Straße. Aufgrund eines Hinweises konnte am Dienstag, 21.04.2026, gegen 00.30 Uhr, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren