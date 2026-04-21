Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand/ Strittberg: Einbruch in Vereinsheim

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Ostersonntag, 05.04.2026, bis Freitag, 17.04.2026, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim im Gewann Leinegg. Neben verschiedenen Werkzeugen wurden auch Gasflaschen, Benzinkanister und ein Notstromaggregat entwendet. Insgesamt entstand dadurch ein Sach- und Diebstahlschaden von über 4.000 Euro. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft oder den Verbleib des Diebesgutes geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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