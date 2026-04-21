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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Parkplatz eines Fitnessstudios - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde ein Pkw Mercedes C 200 von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Mercedes stand auf einem Parkplatz neben dem Eingangsbereich eines Fitnessstudios in der Peter-Krauseneck-Straße. Als der Geschädigte an seinen Mercedes zurück kam bemerkte er die Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Aufgrund des nahen gelegenen Fitnessstudios erhofft sich das Polizeirevier Rheinfelden Zeugenhinweise zu dem Verursacherfahrzeug. Das Polizeirevier nimmt Hinweise unter Telefon 07623 74040 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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